Adventskalender für Enkelinnen

Kurz: Diese Adventskalenderart ist für beide Enkelinnen HOCHMODERN !

Dann war dermit 24 Taschen. Für jedes wurde nun eine kleine Aufmerksamkeit hübsch verpackt und mit einer Nummer versehen. Diese steckten die Enkelinnen in die Taschen des Advent-Wandteppich.Jetzt mag es schon mittlerweile zehn Jahre sein, dassund ihrer Herausnahme am jeweiligen Dezembertag harren.So fragte Heide dieses Jahr per Telefon, ob dieser Adventskalender nicht mehr ihrem Alter entsprechen würde?, das stimme schon.per Paket zu bekommen, es auszupacken und die Kalendersäckchen zu bestücken, sich auf jedes zu freuen, erstaunt zu sein, was Oma sich da alles hat einfallen lassen – das sei eine so lieb gewordene Tradition, diehabe!________________________