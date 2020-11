Wo Steine den Weg über das Miteinander zum Füreinander zeigen !

Es sind gestaltete Steine auf denen in den unterschiedlichsten Darstellungen die Freude festgehalten wurde, mit der man sich für eine gemeinsame Steinkette engagierte – sehr viele Steine, sehr viele Mitmacher und Bemalungen!Da ich diese große Engagement sooo toll finde, dass es weiterleben muss, kam mir eine Idee, welche ich der Leiterin der Musikschule „Fröhlich“ (Ernstroda) mitteilte – immerhin wurde ich durch sie auf diese Steinkette aufmerksam.Sie sprach mit der Leiterin des Kindergarten, welche erst ungläubig war, sich dann aber doch dafür begeistern konnte.Nun werde ich am 11. November im Ernstrodaer Kindergarten sein, um mir anzusehen, was und welche Anzahl an Steinen da zusammengekommen ist.=============================================================Ach ja, was ist eigentlich meine Idee, was möchte ich mit den Steinen anfangen?=============================================================Schließlich wird es sicher möglich sein, mit einigen Steinen eine Sonne zu legen – oder, was die Kinder bzw. ihre Kindergärtnerinnen sich ausdenken.________________________________________________________________