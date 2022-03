Wieder beim „Vertriebenentreffen“

Kein Wunder, dass sich von den mehr als 20 Mitarbeitern immer wieder mindestens 10 zu einem gemütlichen Abend treffen, Erinnerungen austauschen und aus dem aktuellen Leben berichten.Was aus den eigenen Kindern geworden ist, wie bereichernd Enkel sind, steht freilich ganz hoch im Kurs. Fotos und Bilder auf Handys werden herumgereicht und erfreuen immer wieder.Ergänzt wird das natürlich auch mit Berichten über weite und nahe Reiseerlebnisse und Reisevorhaben.Wie immer fand ich es gut, dass Krankheiten nur in dem Sinne erwähnt wurden, wenn von den deshalb leider nicht kommen Könnenden gesprochen wurde.Die unsägliche Coronazeit sowie meine REHA-Wochen nach meiner OP Ende September hatten es mir erst jetzt wieder ermöglicht, dabei zu sein.Die Freude war beiderseits groß: Die Stammbelegung war wieder komplett und ich fühlte mich pudelwohl. (Was freilich zusätzlich völlig verständlich sein dürfte – als wieder einziger Mann in der Runde.)Traditionell „tagten“ wir beim Griechen, waren deutlich die fröhlichsten und wie schon mehrfach die letzten Gäste.Sich wieder gesehen und erlebt zu haben, war mir schon immer wichtig und dieses Mal besonders.Das langsame Altern geht an uns natürlich auch nicht vorbei und hinterlässt so manche Spuren. Um so wichtiger haben es wohl alle empfunden, sich wieder getroffen und in die Zeit gemeinsamer Jahre eingetaucht zu sein.Der Abschied voneinander zeigte dann ganz deutlich, dass im gestrigen Ende des Treffens bereits die Vorfreude auf das nächste Mal steckte.Wenn möglich, werden alle wieder kommen, werden wir wieder einen langen Tisch beim Griechen haben und erneut in die Vergangenheit eintauchen sowie die Schönheiten der Gegenwart hochleben lassen.