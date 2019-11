Wenn die Adventszeit ruft . . .

meinen PC-Kurs-Frauen zu zeigen, wie man sich ein entsprechendes Schmuckblatt erstellen kann. Und beim nächsten Kurstermin werden sie es selbst versuchen.Ein Beispiel für den Herbst und eines für die Adventszeit habe ich schon mal vorgelegt.Dann kam für die „totalen PC-Anfängerinnen“, mir ihren USB-Stick zu geben, auf den ich diese Musterdateien ausgab. Vom USB-Stick diese in ihr Notebook zu übernehmen war schon eine Herausforderung. Nun können sie daheim diese ausdrucken und vielleicht selbst eine Gestaltung versuchen. Doch das werden wir beim kommenden Kurs erst richtig üben.Die Freude am Lernen in den Gesichtern der Frauen sind für mich immer wieder Ansporn, mit ihnen nicht nur grundsätzlich zu üben sondern ihnen auch etwas Praktisches in die Hand zu geben.(Für Ostern werden sie dann selbst Gestaltungsideen einbringen.)___________________________________