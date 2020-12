Weihnachtliches Wortspiel – unter BürgerReportern.

Weihnachten

Festtagesessen

Gänsebraten

Lichterglanz

Kommunikation

Abendstunde

ternenhimmel

Gefallen gefunden.Mir hat es schon immer Spaß gemacht, so dass ich mich darüber sehr gefreut habe.Nun möchte ich einen „Wettbewerb“ ausrufen, aus den Buchstaben nachfolgender Worte (jeweils getrennt für jedes Wort) so viel wie möglich Substantive (Singular und/oder Plural) – keine Vor/Nachnamen, keine Abkürzungen – zu bilden.Fremdsprachige Worte sollten Umgangston sein.:________________________________________________________________*** 01 ****** 02 ****** 03 ****** 04 ****** 05 ****** 06 ****** 07 *** SWerden mir die gebildeten Worte in einer PN gesendet, werde ich sie auswerten nach dem Muster:malergibt die Punktezahl.Ende ist der 2. Weihnachtsfeiertag (26.12.2020).Die Auswertung gebe ich in einem Beitrag bekannt.Bin gespannt, ob und wieviel wieviele sich beteiligen werden.Ich werde nicht mitmachen, um fair auswerten zu können und nicht etwa gefundene Worte anderer als meine ausgeben zu können.(Sollte keiner mitmachen, dann lege ich mich allerdings ins Zeug.)