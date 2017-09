Urlaub machen – das ist nicht verkehrt – aber mitunter „kopfstehend“

Ein besinnlicher Urlaub, in dem wir die Beine baumeln lassen und ansehen konnten, was wir wollten – wunderbar umsorgt im „Best Western Hotel ‚Hanse Kogge‘“ in Koserow.So fuhren wir nach Trassenheide, wo die Welt auf dem Kopf steht.Ein eigenartiges Gefühl, wenn man plötzlich in einer unwirklichen Umgebung steht und das Gefühl hat, sofort umzufallen. Aber eben ein tolles Ausflugsziel!Wieder daheim, muss ich erst einmal diese Tage auf und um Usedom herum aufarbeiten. Doch sicher werden es noch zwei Beiträge, auf welche ich hier dann verweisen werde.