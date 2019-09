TWB-Treffen auf Gothas Flugplatz

T

interessiert, konnte am Samstag (07.09.2019) sein Herz hüpfen lassen und die Vielfalt der gepflegten, herausgeputzten wie auch umgebauten Autos aus DDR-Zeiten bewundern.Gleich der erste Eindruck war, dass reichlich Ersatzteile angeboten wurden, so dass dies allein ein Grund war, dieses traditionelle Treffen zu besuchen. Die fachmännischen Gespräche und Erfahrungsaustausche so nebenbei fad ich auch interessant. Sie vermittelten zugleich, wie stark die Liebe zu diesen Fahrzeugen immer noch und weiter lebt – schier ein Markenzeichen darstellt.Am „Kassenwagen“ wurde ich fast überfallen, den Eintritt zu zahlen und einen Stempel zu erhalten. Und wie immer wurde allen kund getan, dass ich freien Zutritt habe, weil ich doch fotografiere und dies (auch schon traditionell) ins Internet bringe. Ein paar Schritte weiter wurde ich mehrfach erfreut begrüßt, kannten mich doch so einige und werden sich gewiss freuen, wenn sie ihren Veteran dort wieder sehen können.Mit der Zeit hatte ich fast alle Reihen abfotografiert, als mir die Mitteilung einen Strich durch die Rechnung machte: Alle, die an der 25km Ausfahrt teilnehmen möchten, mögen sich bitte hinter dem Polizeiauto aufstellen!Noch ehe ich mich versah, brummte von allen Seiten Motorgeräusch, fuhren von den noch nicht aufgenommenen Autos etliche zur Ausfahrt.So tat ich gut daran, mich in die Nähe des Führungs-Polizeiautos zu stellen, um die Ausfahrt auf Video aufzunehmen.Das Mädel, welches mir zuvor gern einen Eingangsstempel verpasst hätte, eroberte sich den Beifahrerplatz im Führungsauto, fand sogar eine Polizei-Frauenkappe und strahlte glücklich, als sich die Kolonne in Bewegung setzte.( ca. 02 Min )Noch ein paar Fotos – dann machte ich mich wieder von dannen. Hier nun die Aufnahmen und das Video mit den herrlichen Motorgeräuschen von Trabant und Wartburg . . .________________________________________________Nicht zu vergessen: