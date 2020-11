„Tulpenbäume“ des Gothaer Unteren Hauptmarktes

des Gothaer Unteren Hauptmarktes.Freilich sieht alles noch ungewohnt aus, wenn man weiß, welche stattlichen Bäume vor dem Sanierungsbeginn des Hauptmarktes dort standen. Auch die Umgebung der offenen Baustelle muss man sich wegdenken, um die Vorfreude auf die Marktneugestaltung aufblühen zu lassen.Doch es nimmt eben doch langsam Gestalt an, man sieht nicht mehr nur den aufgewühlten Markt sondern schon einen Teil seines neuen Lebens.Und, wenn ich schon mal dabei war zu fotografiere, nahm ich gleich das neue Blumengeschäft mit auf:Abgesehen von der Freude über diese Bereicherung erscheint mir dieses Geschäft wie ein kleiner Sonnenstrahl in der Zeit einiger Ladenschließungen in Gothas Innenstadt.Bleibt noch ein Blick auf den neuen Standort der Gothaerundim "Haus zur goldenen Schelle".