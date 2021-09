„Trabant – Wartburg – Barkas & IFA Ostfahrzeuge“ - Treffen in Bad Tabarz (Thüringen)

„Trabant“

„Warburg“

„Barkas“

Den Eingangsbereich säumten imposant zwei Feuerwehren. Da es für mich das erste Herauskommen aus der Coronazeit war, fragte ich erst einmal vorsichtig nach dem Eintrittspreis. Lachend wurde mir gesagt, dass es keinen gäbe und ich ja doch sowieso wieder davon berichten würde, so dass ich keinen zu bezahlen hätte. Also versenkte ich eine Spende in den großen dafür vorgesehenen Behälter und betrat das Parkgelände um die Freilichtbühne herum.Da hüpfte das Herz höher, wenn einem so viele wunderbar gepflegte „undregelrecht ins Auge springen.undbelebten das Bild. So wurde ich regelrecht zu einem Rundgang gezogen und konnte nur staunen, wie toll sich die Vergangenheit präsentierte und das auflebte, was man von der DDR gerne erhalten sehen möchte.Sogar ein(Ukraine) strahlte einem entgegen.Ungefähr 1980 schleppte ich einen solchen Saporoshez meines Chefs ab von Berlin nach Gotha in einem Affenzahn, um rechtzeitig vor dem Dunkelwerden in Gotha anzukommen, weil dessen Batterie schon langsam ihren Geist aufgeben wollte.war ich auch mal ganz kurz gefahren.Als die Wende kam, erhielt ich die Benachrichtigung, meinen bestellten „Trabant“ abholen zu dürfen. Doch da wollte ich ihn nicht mehr und fuhr weiter unseren „Skoda“.Ich weiß noch, wie wir nach der Wende von Hanauern gefragt wurden, ob wir ihnen nicht einen „Trabant-Kübelwagen“ besorgen könnten – der damalige Renner für Altbundesdeutsche!war ich früher ebenfalls – dienstlich – gefahren.Unmittelbar zur Wendezeit borgte ich mir dender Firma, um damit älteren alleinstehenden Gehbehinderten Fahrten zum Rennsteig, dem Inselsberg, Weimar, Jena sowie Winterstein, wo der Hund begraben ist, zu schenken.Nun sah ich all diese Altbekannten wieder!Als ein EMW ankam und seine Türen nach hinten aufgemacht wurden, musste ich dies freilich im Bild festhalten.________________________Es ist wie jedes Mal: Alle waren gekommen, auch um gesehen zu werden. Alle werden sich freuen, wenn sie hier wieder zu sehen sind. Das war jedes Mal so. Also werde ich alle Fotos hier einbringen.