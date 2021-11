REHA einerseits – tolle Hausgemeinschaft andererseits !

Durch meine OP schier urplötzlich als dem Alltag gerissen und danach gleich zur REHA gefahren, wo ich statt 3 sogar 5 Wochen geblieben bin – wie wirkt das auf das Zuhause?Urplötzlich ist meine Heide voll auf sich selbst gestellt, wobei ihr gegenwärtig schon kurze Wegstrecken körperlich zu schaffen machen. Dazu noch im Eingang ganz oben wohnend!Normaler Weise kann man sich das recht schwierig vorstellen und bedarf vieler großer wie auch kleiner Einschnitte im Alltag.Ganz anders in unserem Hauseingang mit seinen 10 Wohnungen und den unterschiedlichen BewohnernKaum war ich zur REHA unterwegs zeigte sich wieder, weshalb wir alle auf unsere Hausgemeinschaft schon seit Jahren echt stolz seien können!Abgesehen davon, dass eine Mieterin immer mal am Abend Heide wenigstens kurz besucht, um mal mit ihr zu plaudern und auch nachzufragen, ob es Dinge gibt, welche möglichst bald erledigt werden müssten aber dafür schon einige Wege bedürfen, haben sich mehrere angeboten, für Heide auch etwas einzukaufen. Ja, zwei wollten sie telefonisch einladen, sie mit zum Einkaufen zu nehmen – waren regelrecht traurig, sie nicht erreicht zu haben, da Heide gerade einen von ihr organisierten Friseurtermin wahrnahm.Es ist etwas zur Post oder Bank zu bringen, eine schwere Tasche müsste die vier Etagen hoch getragen werden, Post oder Zeitungen werden aus dem Briefkasten geholt und ihr gebracht – ja sogar ein Weg zum Friedhof wird Heide abgenommen.Kuchenstücke und/oder Dinge aus dem Garten werden Heide angeboten. Da die Zeitungen mit den Tagen einen Papierberg erzeugen, wird ihr angeboten, einen davon großen wie schweren Beutel zum Papiercontainer zu bringen.Uns dafür bei allen zu bedanken wird nicht einfach sein, ist uns aber ein großes Bedürfnis – und werden wir so bald als möglich realisieren, wenn ich wieder aus der REHA daheim angekommen sein werde.Bei so einer duften Hausgemeinschaft ist es zu verstehen, dass Heide daheim und ich bei der REHA die Zeit verkraften konnten.Alle Gedanken und das Wissen über unsere Hausgemeinschaft hatten nicht ahnen lassen, wie stark diese freiwilligen Angebote sein würden und es sich wieder einmal gezeigt hat, wie sehr wir uns alle verbunden fühlen!Da wird es mir gerade dieses Jahr eine besondere Freude sein, am 06. Dezember – wie jedes Jahr – so viele Nikolauszöpfe vor die Wohnungstüren zu legen, wie dahinter wohnen. Freue mich schon heute darauf!____________________________Siehe auch: