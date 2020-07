PC-Kurs für Frauen ausweichend nicht im Frauenzentrum

Montag, den 03.08.2020 von 14:30 bis 17:00 Uhr!

So lud ich für heute, den 27. Juli, in den Saal der BGG (August-Creutzburg-Straße 2b) ein.Es kamen 7 Frauen – einige hatten abgesagt und andere wussten vielleicht nicht, wie sie hinkommen.So hatte ich es mir vorgestellt.Einige Fragen nach dem WIE zum Thema Bildbearbeitung und zum Einbau von Bildern in den Text einer eMail sowie als Anhang einer solchen standen gleich im Raum und wurden Stück für Stück gezeigt. Erfreulich für mich die leisen Zurufe, was da und dort zu machen sei. Zeigte das doch, dass die Frauen sich damit beschäftigt hatten – nur eben eine Klitzekleinigkeit nicht geschafft wurde.Dass es dazu zu Beginn ein Käffchen gab, passte gut, weil ja diese PC-Kurse in den letzten Jahren auch kleine Kaffeekränzchen wurden, was die soziale Komponente unterstreicht.Da für das Frauenzentrum mit seinen kleinen und engen Räumen die Freigabe zu Kursen noch offen steht, wollten die gekommenen Frauen am kommenden Montag noch so einen Kurstermin wahrnehmen:Na das ist doch eine reine Freude, ein engagiertes Weitermachen des Jahreskurses!