Ostermontag enttäuscht – Eschwege entschädigte voll

So fuhren wir weiter nach Eschwege.Dort war zwar mit Osterschmuck auch herzlich wenig, doch begeisterten mich wieder die Gewerbeschilder und fing ich weitere kleine Schönheiten ein. Immer wieder eine Freude.Schließlich speisten wir zu Mittag im „Altstadtgasthof-Krone“. Lammkeule - wunderbar! - entschädigte für alles Nichtgesehene und gab dem Feiertag doch das Österliche.Die Heimfahrt über die Landstraßen führte uns in Thüringen vorüber an so manchem mit Ostereiern behangenen Strauch und rundete den Tag somit doch recht erfolgreich ab.