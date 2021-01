Meine Heimat ist ein Gedicht !

die Aktion mit „bemalten Steinen“ erfolgreich abgeschlossen ist, könnte es ja einen weiteren Versuch geben, dass die BürgerReporter (BR) erneut etwas gemeinsam zusammenstellen.Jeder Ort, in dem ein BR wohnt, hat seine Schönheiten, welche Durchreisende oder Besucher vielleicht gar nicht wahrnehmen. Auch für die nähere Umgebung kann das zutreffen.Mitunter ist man sich dessen gar nicht so bewusst, müsste sich mal umhören oder gar nachlesen, was es da so gegeben hat oder ganz aktuell in Bewegung ist.So rufe ich einfach mal in unser Portal, mir per PN das Mitwirkenwollen zu signalisieren.Dann sende ich die eMail, unter der ich diese Gedichte / Liedtexte entgegen nehmen werde.(Klar, dass der jeweilige Autor bitte mit angegeben sein sollte.)______________________________________________________________