Meine Heimat ist ein Gedicht ! (02)

Jeder Ort, in dem ein BR wohnt, hat seine Schönheiten, welche Durchreisende oder Besucher vielleicht gar nicht wahrnehmen. Auch für die nähere Umgebung kann das zutreffen.Mitunter ist man sich dessen gar nicht so bewusst, müsste sich mal umhören oder gar nachlesen, was es da so gegeben hat oder ganz aktuell in Bewegung ist.Da wird man vielleicht auf ein Gedicht oder ein Lied stoßen, in dem der Ortsname vorkommt oder welches von dieser nahen Heimat spricht.Gern würde ich solche Gedichte / Liedtexte sammeln und in ein Video einbinden, dieses bei YouTube einstellen und natürlich einen Beitrag in „my heimat“ setzen._________________________________Bis dahin sah auch alles noch vielversprechend aus.Dann flachte das Interesse offensichtlich ab, wurde die jeweilige Suche nicht so einfach und wurde schließlich emhr odr weniger zur Seite gelegt. Andere würden gewiss etwas und dazu noch tolleres finden.Ein kleines Stück enttäuscht war ich schon.Hatte ich mir doch etwa vorgestellellt, darüber Gegenden "kennen zu lernen", von denen ich sonst noch nicht viel oder konkret hörte oder las.Nein das echte Interesse war ernüchternd. Das mag sicher auch an meinem Aufruf liegen, welcher nicht so recht zu Herzen vorgedrungen war. Vielleicht geingt es ein anderes Mal besser- denn neugierig bin ich nach wie vor!