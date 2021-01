Meine Heimat ist ein Gedicht ! (01)

bis Ende Februar die Zusendungen

Freilich kann das auch so sein, dass ein Text auf einer Postkarte steht und diese oder ein dazu passendes Foto gesammelt wird.Die Texte können mir über PN gesendet werden.Wenn mir über PN die Mitmachbereitschaft signalisiert wird, sende ich die eMail-Adresse, zu der man Text / Fotos senden kann.Natürlich ist diese Aktion nicht mal so fix zu erledigen und abzuhaken.Gewiss wird mancher da erst einmal nachschauen müssen, um etwas zu finden.Auf der anderen Seite beschäftigt man sich einmal mehr mit seiner unmittelbaren Heimat, lernt vielleicht Sachen dabei kennen, welche so noch gar nicht gesehen wurden und gewinnt dadurch selbst, obwohl man vielleicht gar nichts gefunden hat.Normalerweise können ja nur BR mitmachen, weil sie die Texte oder ihr Mitmachinteresse über eine PN mitteilen.Wünschenswert ist, dass ein BR andere BR von diesem Beitrag informiert, so dass ein nicht ein kleines BR-Grüppchen an Mitmachern bleiben wird.Das habe ich heute getan, indem ich ihnen einen Link auf diesen Beitrag gesendet habe. Einige fanden die Idee gut und wollen mal nachsehen – und mir vielleicht etwas zusenden.Bei mir sind das Gotha und Jena. Somit werde ich zu beiden etwas beisteuern wollen._____________________________________Start dieser BRAktionwar: