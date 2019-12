Meine Entzugserscheinungen – weil heute Donnerstag ist und . . .

Irgendwie habe ich mich daran gewöhnt: Donnerstag mit den PC-Frauen-Kursen.Sicher ist da ab und an ein Feiertag, an dem eine Woche Pause ist. Aber sonst ist es in den vergangenen über sechs Jahren „mein Frauentag“, freue ich mich darauf, PC-Anfängerinnen mit ihrem Notebook vertraut zu machen. Nun waren es im Laufe der Zeit bereits über achtzig Frauen.Habe ich mich anfangs noch gewundert, dass sie nach dem ersten Kurs-Jahr alle weiter machen wollten, kam nun dieses Jahr der Augenblick, wo ich zwei langjährige Kurse „beendete“. Diese „Alten“ können nur noch alle 14 Tage zu einem Frage-Kurs kommen. Das bedeutet: Gibt es Fragen, dann kommen und sie aus der Welt schaffen.Einige von ihnen kommen seitdem gar nicht mehr – ist ja normal aber doch ein wenig schmerzend.Nun, zu Weihnachten und Jahreswechsel, ist gerade wieder Donnerstag und da spüre ich so richtig, welche große Freude mir diese PC-Kurse bereiten, der Elan der Frauen, selbst ihre kleinsten Erfolge eigentlich großartig sind.Wenn ich mich in diesem Zusammenhang mal hochtrabend als „Lehrer“ verstehe, muss ich einfach feststellen: Dieses Tun macht dem „Lehrer“ riesig Freude!