Meine Blumen-Sammlungen

Da begeisterten mich die unterschiedlichen Blüten - und schon hatte ich wohl über 20 verschiedene Abjekte fotografiert.Da ich ger an eine eMail eine dieser SChönheiten anheften wollte, entwickelte sich eine Sammelleidenschaft, Blumen/Blüten im Kleinformat (max 222 Bixel Höhe/Breite).Parallel dazu speicherte ich freilich auch im Großformat (von 1111 Bixel Höhe/Breite) für die Verwendung auf ein zu gestaltendes Schmuckblatt in DIN-A4.Nun sind esBild 2: vier OrdnerBild 3: Blumen / Blüten klein (171)Bild 6: Sträuße klein (071)Einige Beispiele habe ich hier mit angefügt.__________________________Klar, dass ich "meinen PC-Kurs-Frauen des Gothaer Frauenzentrum diese Bilder geschenkt habe, wie auch das bereits erwähnte:__________________________[ Falls Interesse besteht, sie selbst nutzen zu wollen, stelle ich sie auch gern ins Internt zum runterladen oder versende sie per eMail.Selbstverständlich kann man die Zeichen in der Verwendung auch verkleinern. ]