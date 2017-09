"Gotha glüht" & Herbstmarkt am Samstag (30.09.2017)

, wo traditionell das „Weindorf“ steht, war es noch „schläfrig“ – hatten noch nicht alle Stände vor 10 Uhr geöffnet. Aber Bratwurst gab es schon.Beim Übergang zum „Buttermarkt“ erfreute ich mich an dem WC, welches gut ausgeschildert war. Ich ging auch gleich mal hinein, um zu sehen, wie es innen gestaltet ist – ganz klasse!war schon emsiges Treiben und wurde überall geschmiedet – immerhin sollen ja 50 Schmiede in den drei Tagen des Wochenendes hier ihre Stücke gestalten.Aus einem Zelt hörte ich lautes Hämmern. Natürlich ging ich hinein und sah, wie junge Schmiede fleißig am Wirken waren. Einen werdenden „Fisch“ sah ich sowie einen wohl fast fertigen „Jesus“ sowie eine werdende „Maria“.Wie immer einfach wunderbar, die Schmiede auf dem freien „Buttermarkt“ zu sehen. Da lacht das Herz!Erstmals fiel mir auf, dass das Café „Harmonie“ nun „Cafe Kanne“ heißt. Das war ja schon lange angedacht gewesen.Im Übergang zum „Oberen Hauptmarkt“ schaute ich kurz mal in „Verwebtes“ – schon wegen der immer interessanten Blumenschale.versuchte ich, alle Verkaufsstände aufzunehmen. Nur zwei wollten aus verständlichen Gründen nicht aufgenommen werden, um ihre Kreationen nicht veröffentlicht zu sehen.Freudig traf ich den Tischler wieder beim Drechseln, den ich schon einmal auf Video bringen konnte.Stets die Aufmerksamkeit auf sich ziehend, schaute ich einem Korbmacher zu.Und für einen Stand mit Bienenhonig vom Rennsteig war Premiere in Gotha und auf dem Herbstmarkt. Er wird wieder kommen wollen und dann seinen Stand in der Ausstrahlung vervollkommnet haben.Mit dem Zelt, in dem Kinder basteln konnten, schloss mein Rundgang.( ca. 02 Min )