Für Sie ins Internet geschaut – ein voller Erfolg

(am 09.01.2020) hatte ich Abstand genommen, wollte mich einfach überraschen lassen, ob / wer / wie viele kommen würden.Als ich ins Frauenzentrum kam, musste ich durch eine größere Anzahl Frauen hindurch. Dann bekam ich gesagt, dass dies alles Frauen seien, die in meine Veranstaltung wollten.Als ich das verkraftet hatte, musste ich doch schmunzeln: „Unsere Gruppe ist komplett da!“ - hörte ich eine der Frauen sagen. Ja, die eine Gruppe der „totalen Anfängerinnen“ meines PC-Kurses am Nachmittag war gekommen. Dazu noch weitere aus den anderen PC-Kurs-Gruppen füllten den Raum, dass es fast eng wurde.Zu Beginn schilderte ich, dass man nur Wasser kochen könne, wenn man ein Kochgerätmit Wasser hat, eine Möglichkeitfür den Kontakt über Stecker und Steckdose besitzt, um Strom zu erhalten, der Wasserkocher gesichert sein sollte gegen StromstörungenDann zeigte ich, welche einzelnen Schritte gegangen werden, um ins Internet zu gelangen, und zeigte ein paar Dinge, um erst einmal einen Eindruck zu vermitteln, dass und was man da nicht alles sehen / lesen / hören kann.Nun sollten die Frauen sagen, was sie gern mal sehen würden. Erst gar nicht, dann verhalten, aber schließlich frank und frei kamen Wünsche – und zeigte ich ihnen, wie man dahin kommt, wo man das Gewünschte sehen konnte.Die Zeit raste förmlich, so dass es mir schien, schon aufhören zu müssen, ohne recht angefangen zu haben.Hatte ich die Erwartungen erfüllen können? Noch war ja nur ein Streiflicht gesetzt.Es hatte also doch gefallen und vor allem weiteres Interesse geweckt. Da ganz sicher einige der Frauen bereits häufig ins Internet gegangen waren, zeigte mir das aber auch, dass sie mit dieser Veranstaltung auch ihre Unsicherheiten zeigen, durchspielen lassen und ablegen können werden.Mein Ansinnen war letztendlich richtig und erfolgreich. Meine auch persönlich große Freude darüber ist sicher verständlich.