Für Sie ins Internet geschaut

klingt heutzutage sooo normal. Viele tun das. Doch auch sehr viele tun / wollen / können das selbst nicht.Wie oft hört man in Fernsehen, dass weitere Informationen zu einem Thema auf der Internetseite eingesehen werden können. In der Zeitung nicht, sondern unter einer Web-Seite.Ja, wenn man mal dabei sitzen könnte, Fragen stellen, etwas Bestimmtes sehen möchte – und ein anderer würde dies tun?So ist meine nebenstehende Ankündigung zu verstehen. Ich werde am Notebook ins Internet gehen. Über Beamer wird das Bild an der Wand groß angezeigt, so dass alle Anwesenden mit sehen – und dabei genüsslich ein Käffchen oder eine Tee trinken können.So könnten Ängste genommen, das Internet nahe gebracht und anstehende Fragen vielleicht beantwortet werden. Gleichzeitig kann über das Gesehene gesprochen und das Verständnis für ganz private Probleme geschaffen werden.