Ferien ? Ja und Nein !

„Zapfengrund“

„Ruhlaer Skihütte“

„Ruhlaer Schützenhaus“

Nun werden die Einen sich fröhlich in der Ruhezeit vor dem kommenden Schuljahr ihre Seele baumeln lassen können. Andere werden reisen – und hoffentlich coronafrei wieder kommen. Und weitere werden sich etwas Geld verdienen können, während schließlich auch eine ganze Reihe die Schulzeit abgeschlossen und damit einen neuen Lebensabschnitt begonnen haben.Das Angebot, Nachhilfe auch in der Ferienzeit wahrnehmen zu können, wird von vielen gern angenommen. Natürlich werden die Kurse überwiegend im Vormittag sein, um den restlichen Tag frei zur Verfügung zu haben.Kurse in der Gothaer „Schülerhilfe“ selbst, wie auch Online-Nachhilfe überbrücken nicht nur die Ferienzeit sondern sind eine willkommene Gelegenheit, einzelne Themen komplex durchzugehen und Lösungsmethoden zu festigen.Interessant finde ich immer wieder, wie das Kopfrechnen schwer zu fallen scheint. Da sage ich stets: Was im Rechner klappt fehlt im Kopf. Das ist aber nur EIN Zeichen dafür, was offensichtlich nicht mehr IN ist.So gut die Online-Hilfe auch ist, weil da einem Schüler für 30 Minuten die volle Aufmerksamkeit geschenkt wird und man da tiefer in ein Thema gehen kann, so fragwürdig ist sie für die normale Schulzeit. Da sollten dann wieder voll-belegte Kurse in der „Schülerhilfe“ die Normalität sein und einen geregelten Alltag dominieren.____________________________So kann ich das Restaurant(Schönau – Hörsel) empfehlen, zumal es dort wunderbare Rippchen gibt. Die Atmosphäre ist voll passend zum Auspendeln.Freilich kann man auch der(oberhalb von Winterstein) einen Besuch abstatten oder gar die Küche des(Ortsausgang Ruhlas zum Rennsteig) genießen und gleich das nebenan liegende Waldbad besuchen.