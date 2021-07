Erholsamer "Thüringer Waldblick"

Eines davon ist der „Boxberg“ - bekannt durch seine Pferderennbahn, auf der allerdings viele Jahre kein Wettkampf stattgefunden hat. So träumt die alte Bahn weiter von einer besseren Zeit, von Pferden und tausenden Besuchern.Man erreicht den „Boxberg“ einerseits mit dem Auto aber auch mit der Thüringer Wald- und Straßenbahn und dann weiter über die Autobahn (A4). Ich habe nicht bei der Gaststätte an der Rennbahn Halt gemacht sondern bin bis zum Restaurant „Thüringer Waldblick“ gefahren. Dort holte ich mir aus einer dafür bereit stehenden Kiste ein Sitzkissen und setzte mich in den Biergarten so, dass ich einen weiten Blick auf unseren Thüringer Wald hatte. Schmunzelnd beobachtete ich, wie sich der Reihe nach die anderen Biergartengäste auf machten, um sich ebenfalls jeder ein Sitzkissen für die harten Gartenstühle zu holen.Schließlich genoss ich das herrliche Wetter und das Kännchen Kaffee, erfreute mich an den fröhlichen Besuchern und den sich austobenden Kindern in der am Rande stehenden Springburg – fühlte mich einfach wohl.Zum Abschluss machte ich noch ein Foto hin zum Inselsberg.Man kann deutlich erkennen, dass ich ihn von Norden aus sah. Das zeigen seine drei herausragenden Kennzeichen in 916m Höhe.Links das kleine frühere Wetterstation, in der nach seiner Restaurierung auch geheiratet werden kann und von wo aus man einen herrliche Ausblick hat.In der Mitte der Turm mit seinen funktionalen Räumen für Wetter und Funk.Ganz rechts der große Sendemast.Wenn man vom Westen die Autobahn nach Gotha entlang fährt, ist der Inselsberg das Kennzeichen, wieder daheim anzukommen. Kommt man vom Osten, sind es die Burgen der „Drei Gleichen“, welche als die Tür zum Daheim empfunden werden.