Einfach nur Kopfschütteln

Dabei hilft mir immer wieder der Gedankengang meiner Mutti:### 1 ###Wie so häufig zu Kulturereignissen und Festtagen Gothas, so war ich auch bei der Grundsteinlegung des neuen Kindergartens in Gotha-West dabei, um dieses Ereignis zu fotografieren und filmen.Es ist schon fast „normal“ für viele, dass ich zu dem jeweiligen Ereignis einen Bericht in „my heimat“ setzen werde. Oft sehe ich die Leute schmunzeln, wenn ich frage, ob ich sie fotografieren und ins Internet setzen darf - man kennt mich langsam.Bei der besagten Grundsteinlegung war freilich die Presse ebenfalls vertreten und drängelte sich (wie so oft) um die Akteure, dass die umstehenden Besucher es schwer hatten, die wichtigsten Augenblicke mit zu verfolgen.Was war denn das? Viele machten ihre Fotos. Und weil die Presse meist im Zentrum des Geschehens ist, wird sie auch fotografiert. Und ich sollte dies nicht dürfen? Sollte ich sie aus dem Video raus schneiden Nein, sie war drauf und kam so ins Internet!Da erinnere ich mich jetzt auch daran, wie der Reporter Uwe-Jens mir ebenfalls einmal sagte, dass er bitte nicht fotografiert werden wolle. Als er dann im Rathaus ein Gruppenfoto machte, stellte er sich allerdings extra in Positur, so dass ich ihn und die Gruppe fotografieren konnte.### 2 ###Wohl alle Parteien haben Veranstaltungen, in denen Wahlen des Vorstandes und andere Dinge abgehandelt werden. So war ich wieder einmal zu einer solchen eingeladen. Gleich am Eingang saßen zwei Frauen, welche die Einladungen kontrollierten und Gäste in einer Liste eintrugen. Eine der Frauen hatte schon jahrelang fleißig im Büro der Partei gearbeitet, so dass ich mir dachte, mit einem kleines Blumensträußchen könnte ich dies anerkennen und ihr eine Freude machen.Weder war das meine Absicht, noch wäre ich auf solchen Gedanken gekommen. Das hatte ich bis dahin noch nie – und bis heute nicht wieder – erlebt. Ich fühlte mich zumindest total verkannt.### 3 ###Sofern ich es nicht vergesse oder die eMail nicht von meinem Rechner aus schreibe, füge ich an eMails gern und somit immer ein kleines Foto einer Blume oder eines Straußes an. Dabei denke ich mir, dass sich der Empfänger sicher auch über den blumigen eMail-Abschluss freut.Das war und ist bis heute gern entgegen genommen worden. Oder anders gesagt, hat sich noch nie jemand darüber aufgeregt oder beschwert.Doch!Sollte ich mir das zu Herzen nehmen, alle diejenigen notieren, denen ich keinen Blumenabschluss mehr schicken sollte/dürfte ? – waren meine unmittelbaren Gedanken.Ich kam zu dem Schluss: Nein, sollten sich diejenigen, welche das deplatziert finden meinetwegen eben ärgern. Diese kleine Marotte meinerseits ist kein Ärgernis und auch kein kultureller Missgriff – also weiter so.__________________________________Man könnte ja meinen, dass diese genannten Begebenheiten so klein sind, dass sie keine Erwähnung finden müssen.Stimmt! Müssen tun sie das nicht.