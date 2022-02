Einfach Freude bereitet !

Als Heide am vergangenen Samstag einkaufen war und ich auf sie im Auto wartete, rief ich an, ob heute . . . „Na, da haben sie aber Glück! Heute geht es gerade noch. Aber Sonntag sind wir bereits seit Tagen ausgebucht!“Da griff ich sofort zu!Heide fragte ich dann, ob wir es denn mal versuchen könnten, im „Fischerhof“ einen Platz zu bekommen? Gut, versuchen können wir es ja mal, meinte sie.Als wir am „Fischerhof“ ankamen, war Heide erschrocken von den vielen geparkten Autos. Doch ehe sie etwas sagen konnte, klärte ich sie auf, dass ich erfolgreich bestellt hatte! Allein ihr strahlendes Gesicht gab dem Tag einen wunderschönen Beigeschmack.Wir hatten den einzigen Tisch für zwei Personen bekommen.Heide wusste freilich sofort, dass sie Reinhardsbrunner Forelle mit Dillsauce essen wollte.Ich entschied mich für Soljanka und auch noch Lachsforelle auf Reibekuchen (siehe Foto).Die Atmosphäre der Gaststätte, die zuvorkommende Bedienung, das herrlich zurechtgemachte Essen und schließlich dessen wunderbarer Geschmack machten diesen Samstag zu einem reinen Glückstag für uns beide.Ich war glücklich, sehen zu können, wie Heide genüsslich ihre Forelle aß. Ich hatte ihr und damit gleichermaßen uns beiden eine riesengroße Freude bereitet!Als wir schon lange wieder daheim waren, meinte Heide noch immer beeindruckt von unserem Fischessen: „Ach Uwe, war das wieder wundervoll!“