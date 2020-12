Die Glocken der Margarethenkirche Gothas – die Zweitkleinste / 03 von 04

„Friedrich die Reformerin“



Sir hat einen hallen aber warmen Klang, dringt nachhaltig in die Gedanken ein.Sie dünktet einerseits von Trauungen, den Schritt in ein gemeinsam verbundenes Leben zweier Menschen. Sie weist in ihrem helleren Klang eindringlich darauf hin, im Geist des Friedens zu wirken, dessen Gut hoch zu halten, um der Zukunft nicht durch Kriege den Lebensraum zu nehmen.Es wird mitunter zu selbstverständlich genommen, dass es so viele Jahre in Europa keine Kriege gab, dass der Frieden hier bei uns zuhause sei. Er muss durch das eigene Handeln immer wieder am Leben erhalten und gefestigt werden.( ca. 01 Min ) Die zweitkleinste der Glocken__________________________________________