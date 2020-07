Das wohl verflixte 7.Jahr meiner PC-Kurse im Frauenzentrum

Auf der anderen Seite ist das freilich auch ein Zeichen der Anerkennung, wie ich sie vom „totalen Laien“ zu „Fortgeschrittenen“ gebracht habe.Dabei wurden es mit den Jahren auch kleine Kaffeerunden in den einzelnen Kursen, nahm das gesellige Beisammensein einen festen Stellenwert ein.Einige meiner PC-Frauen haben schon signalisiert, dass sich bei ihnen etliche Fragen angestaut haben und ich sie auf keinen Fall vergessen darf – beim Weitermachen sind sie dabei!Die PC-Frauen sind per eMail davon informiert. Nun bleibt abzuwarten, wer es einrichten kann, statt gewohnt Donnerstag, ausweichsweise an einem anderen Ort und zu einer anderen Zeit anzukommen und mitzumachen?!Auf jeden Fall werden „meine PC-Frauen“ meine Freude verstehen, gemeinsam weiter zu arbeiten!Dass ich ihnen damit ebenfalls eine Freude mache, nehme ich zumindest ganz stark an!