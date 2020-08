BürgerReporter – Treffen !!! Ja !! Quedlinburg !! 12.September !! (03)

Nun meine Gedanken zum Ablauf:

10 Uhr treffen sich alle auf dem Marktplatz am Brunnen

10:30 – 11:45 Uhr

12:00 – 13:30 Uhr

13:30 – 14:30 Uhr

14:30 – 15:15 Uhr



15:15 – 16:30 Uhr

16:30 Uhr

Quedlinburg ist wahrlich eine schöne Stadt, in der man sich wohl fühlen kann und aus der Gegenwart in wunderschöne Vergangenheit eintauchen kann.Meine ersten Schritte führten mich zur Tourist-Information auf dem Markt. Dann wählte ich ein Café um zum Käffchen den Stadtplan und die erhaltenen Informationen durchzugehen, Anschließend ein kleiner Bummel durch die Innenstadt, die Wahl eines Mittagessen-Restaurants, hinauf zum Dom, dort einen Eiskaffee genossen, einen Blick in den Dom geworfen, einen zweiten über Quedlinburg und wieder zurück zum Parkplatz.Die Vorstellungen der Treffen-Möglichkeiten waren gefestigt.(jeweils ein Samstag)oder bei nicht so pricelndem Wetter im Café geich daneben.von 45 Minuten im Bereich der Innenstadt um den Markt herum.. Das letzte kurze Stück hinauf zumDom und dem auf uns wartenden Dom-Café "Schloßkrug am Dom" ist ziemlich steil, so dass dies in Ruhe bewältigt werden wird.(Eintritt: 4,50€)Natürlich auch das Genießen des Ausblicks von oben auf Quedlinburg.Abschluss des BR-Treffens.____________________________________Anbei einige Fotos von meinem vorbreitenden Aufenthalt in Quedlinburg am Mittwoch, dem 12. August 2020.Ich, welche sich am Treffen beteiligen.Es wäre gut, wenn signalisiert würde, wer daran teilnehmen würde/will.____________________________________