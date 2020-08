BürgerReporter-Treffen in Quedlinburg: So wird es am 12.09.2020 ! (04)

bislang schon einmal neun Mitmacher

12. September 2020



10:00

10:30

(3,50€/Person)

12:00

13:30

14:30

(4,50€/Person)

15:30

16:30

gesetzt wurde, haben sichgefunden.Hier wird nun einerseits der Ablauf noch einmal zusammengefasst, während andererseits Bilder zeigen, wo günstiger Parkplatz zu finden ist, wie man von dort zum Treffpunkt kommt, wo das „Brauhaus“ fürs Mittagessen ist und wo schließlich der Schlossberg ist, der am Nachmittag "erklommen" wird, um die Stiftskirche zu besichtigen, den Blick über Quedlinburg zu genießen und mit einem Kaffeestündchen im "Schlosskrug am Dom" das Treffen zu beenden.Datum des Treffens:Uhr Treffpunkt : „Münzenberger Musikanten“ (am Markt)Uhr Stadtführung (60 Min / am Roland beginnend)Uhr Mittagessen im „Brauhaus Lüdde“Uhr Spaziergang hoch auf den SchlossbergUhr Besuch der StiftskircheUhr Kaffeezeit im „Schlosskrug am Dom“Uhr Abschluss des TreffensDas Parken in der "Carl-Ritter-Straße" ist schon deshalb zu empfehlen, weil man von da aus günstig zum Terffpunkt gelangen kann, wie auch wieder nach Abschluss des Treffens schnell am Auto ist.