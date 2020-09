BürgerReporter-Treffen (12.09.): Es könnte eine Besonderheit klappen ! (05)

Das Wetter wird hoffentlich mitspielen und den Tag verschönern.Doch da gibt es noch etwas Erwähnenswertes!Einer unserer BürgerReporter leidet unter Asthma, so dass er sich nach dem Mittagessen den Schlossberg und insbesondere das letzte schon recht steile Stück nicht zumuten kann.Als ich vorbereitend auf dem Quedlinburger Schlossberg war, musste ich feststellen, dass man nur auf Umweg über 85 Stufen hinauf kommen konnte. Der direkte Zugang sowie die Auffahrt waren wegen immenser Bauarbeiten gesperrt.Was tun?Das machte mich natürlich glücklich!Klar, werde ich am Vortag (Freitag, den 11.09.) bei der Stadtmitarbeiterin telefonisch nachfragen, ob Samstag alles offen zugänglich ist – optimistisch hoffend!### A ###### B ###Klappt das Hochfahren nicht, dann gehts zu Fuß hoch.Mit dem Asthmatiker habe ich schon gesprochen. Er würde in diesem Fall nicht mit hoch gehen können und im „Café Kaiser“ auf die Rückkehr der Gruppe warten.Er sieht das nicht als Minderung._______________________________Hoffen wir also auf Variante "A" – lassen aber den Kopf auch nicht hängen, wenn „nur B" möglich wäre!Hier der Plan für das Treffen: