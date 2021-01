156 Worte aus „Wortspiel“ gebildet (Ergebnis)

„W o r t s p i e l“

Dabei ist es toll, dass jeder für sich auch an verschiedenen Orten seine Worte bilden kann.Die Ergebnisse werden zusammen ausgewertet nach dem Prinzip:Unterzählen die, welche kein anderer Mitspieler gefunden hat.Die restlichen Worte habenbzw. mindestens einer der anderen Mitspieler auch gehabt.Nun haben 5 BR sich das Wortvorgenommen.Daran sieht man, dass es sicher nicht so einfach ist, diese große Anzahl zu finden._______________________________1. Ich kann mir vorstellen, dass wir in jedem Monat des Jahres ein Wort festlegen, aus dessen Buchstaben wir andere bilden. Jeweils bis zum letzten Tag des Monats werden mir per PN die gefundenen Worte mitgeteilt. Dann werte ich aus und teile das Ergebnis in einem Beitrag mit.2. Um selbst daran teilnehmen zu können, darf ich nur solange selbst Worte herausfinden, bis der erste BR mir seine sendet. Das wird meist möglich sein weil ich mir für das Suchen stets nur 15 Minuten gebe.