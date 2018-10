Mein September 2018 auf dem Liebesbankweg in Hahnenklee

Goslar : Liebesbankweg |

"Wandern mit Herzklopfen": So werden die Wanderer auf dem sieben Kilometer langen "Liebesbankweg" begrüßt. Der Premiumrundwanderweg führt durch abwechslungsreiche Natur und 25 Liebesbänke laden zum Ausruhen ein.

Der Weg beginnt hinter der berühmten Stabkirche in Goslar-Hahnenklee. Die ganz aus Holz erbaute Kirche steht auf einer Anhöhe. Von der Fußgängerzone aus ist sie nicht zu übersehen. Einen wunderschönen Anblick bietet sie, wenn sie abends illuminiert wird.Der Weg beginnt beim Tor der Liebe, führt unter der Seilbahn zum Bocksberg hindurch und bietet immer wieder Ausblicke in die großartige Landschaft. Man geht durch herrlich duftende Wälder in Richtung Auerhahn-Kaskaden. Dies sind sechs untereinander gelegene Teiche, die durch Wasserläufe miteinander verbunden sind und in eine idyllische Landschaft eingebettet sind. Am Rande des Ortsteils Bockswiese dürfen sich die Füße im Kneipp-Tretbecken erfrischen und erholen. Hier steht auch zum Verweilen die Goldene Hochzeitsbank.Von Hahnenklee ist es nicht weit bis zu den schönen Talsperren oder in die sehenswerte Stadt Goslar.