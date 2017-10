Anzeige

Dieb(in) in Heimatstube

Goseck. Bei einer Kontrolle der Heimatstube des Gosecker Heimat- und Kulturvereins e.V.

wurde festgestellt, dass aus der ausgelegten Bibel die Seite mit der Widmung herausgerissen

wurde. Die Widmung hatte 1925 Gertrud Gräfin von Zech-Burkersroda in die Bibel

geschrieben.

Durch diese frevelhafte Tat ist nicht nur ein wertvoller geschichtlicher Beleg verloren

gegangen, sondern man hat sich auch am Eigentum vergriffen, das aus der Bevölkerung der

Heimatstube zur Verfügung gestellt wurde.

Auch ist es für die ehrenamtliche Arbeit der Vereinsmitglieder ein Schlag ins Gesicht.

Fred Winter, Goseck

