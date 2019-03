Spaziergang zu den Aussichtspunkten der Bastei und zur Felsenburg Neurathen im Elbsandsteingebirge

sein wird, riskierte ich es doch.Schließlich ist dieEs grenzte fast an ein Wunder, dass wir auf dem nächstgelegenenneben dernoch Unterschlupf fanden. Von da waren es, derund weitere 250 Meter zur vielgerühmtenDabei handelt es sich um eine 305 m hohe Felskanzel, die 194 m über die Elbe emporragt. Die letzten ca. 5 Meter voneiner Felsnase mit Blick auf den Kurort Rathen, bleiben aus Sicherheitsgründen für immer gesperrt.Doch das tut dem Naturerlebnis keinen Abbruch. Von zahlreichen weitereneröffnet sich ein für mich mindestens gleichwertiges Panorama mit allen großen(z. B. Lilienstein, Königstein), der, demund weiteren bedeutenden Aussichts- und Kletterfelsen bis ins Böhmische. Ohne größere Wanderwege erlebt man praktisch das Elbsandsteingebirge in Miniatur.Selbstverständlich besuchten wir noch hinter derund einem Felsentor links die altenFür mich fast unvorstellbar, wie man die damals gebaut und bewirtschaftet hatte. Da ihre Bauten wie bei den meisten Felsenburgen des Elbsandsteingebirges weitgehend aus Holz bestanden, sind nur die ausgehauenen Räume, Durchgänge, die Zisterne und die Balkenauflager der einstigen hölzernen Aufbauten erhalten. Nach ihrerist sie nun. Diese Gelegenheit sollte man unbedingt nutzen.Auf einigen der Felsentürme erspähten wir auch einige Felskletterer.Trotz der vielen Besucher konnte man viele bekannten Felsen der unmittelbaren Umgebung in Ruhe zu betrachten; wie das Felsriff der, die(Lamm) und den(der Felsen mit der Wetterfahne sieht aus wie ein segnender Mönch).Leider habe ich in der Sächsisch-Böhmischen Schweiz seit über 30 Jahren nur selten Tages-wanderungen unternommen, ein fast unverzeihbares Versäumnis.