Das Wörlitzer Baum- und Gartenreich, Teil 3

Entlang des Elbedeiches im Wörlitzer Gartenreich.

Bei 33 °C im Schatten flüchte ich ins Haus und lasse den seit Tagen vorbereiteten Artikel 3 folgen:IcDie Brücke besteht nur aus verschiedenen Holzstufen, die bis zur Mitte immer flacher werden, und zum Ende immer steiler und enger. Damit soll sie die Schritte des Lebens darstellen.Da die Hohe Brücke am kleinen Walloch (und leider mehreres, nicht nur Brücken) immer noch gesperrt ist hätte ich über die Kettenbrücke ausweichen müssen. Zum Glück war da für die Bauarbeiter über den Kanal noch ein „Weg“ aus IBC-Sandsäcken….Auf dem Damm ist wegen der(beispielsweise Luisenklippe, Monument mit Marmorsäule aus Pompey und Pantheon).Ich kann damit leben, denn mich interessierte zuerst die imposantenahe der Straße zur Elbfähre. Anschließend wandere ich auf dem Deich südwärts. Man wird die ganze Strecke mehrmals mitverwöhnt.Bei dem Monument oder der Goldenen Urne hätte (aber nicht über die noch gesperrte Agnesbrücke) erneut zur Schochs Insel gelangen können.Ein Foto vom „fürstlichen Liebesbaum“ – einer Eiche und Ulme, die sich umarmen muss ich deshalb einfach noch nachtragen, er steht am unmittelbar hinter der Neuen Brücke.Interessiert schaue ich zwischendurch einem Parkgärtner zu, wie er mit einem fernzusteuernden Roboter den sehr steilen Damm mäht. Mit Sense hätte ich das nicht geschafft!Hinter dem 1792, in der für vier Gäste Platz ist) haben es mir erneut zwei Silberweiden angetan – wiederum auf der östlichen Wiese unterhalb des Elbdeiches im Über-schwemmungsgebiet.Bei meinem nächsten Ausflug werde ich mir möglicherweise mehr diese Elbwiesen vorknöpfen.Hat vielleicht als Abschluss dieser Artikelserie noch jemand an meinem Rückweg zu Schloss und Auto Interesse???Eigentlich habe ich wichtigere „Hausaufgaben“; nicht nur von meiner Frau auferlegt! Darum bitte auch eventuelle Flüchtigkeitsfehler verzeihen.