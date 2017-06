Das Wörlitzer Baum- Garten- und Tierreich, Teil 4

Rückweg vom Elbedeich zum Wörlitzer Schloss

Gern hätte ich amnoch einen Abstecher zum etwas abgelegenengemacht, verzichtete aber wegen Zeitnot.Wolfgang Horn hatte das Glück am 01.04.2016, für zwei Stunden beim “Tag der offenen Tür“ dabei gewesen zu sein: https://www.myheimat.de/woerlitz/kultur/dessau-woe... Nach etwas mehr als einjähriger Bauzeit ist aus diesem Gartenhaus ein Schmuckstück geworden. Am Dienstag, den 29.03.2016, stellte die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz der Öffentlichkeit dieses Sanierungsprojekt vor und gab damit den Startschuss für die Nutzung als Ferienhaus.Quelle: http://www.mz-web.de/23799460 Als ich in Juni 2016 vor dem Haus stand, war es leider noch abgesperrt.Zu gern möchte ich auch die 1793 geschaffeneneinmal aus der Nähe inspizieren. Aber die ist nur mit einer Gondel erreichbar oder übers Eis. Doch diesen langen Abstecher konnte ich im letzten Winter unseren anderen Bürgerreportern nicht noch zumuten. Siehe: http://www.mz-buergerreporter.de/sandersdorf-brehn... Am Wallochsee kam ich noch an einer tollenvorbei. Wieso ist die nur auf monumentaltrees.com noch nicht erfasst?Hoffentlich werden wirklich im nächsten Jahr die Renovierungsarbeiten ambeendet. Vorbei an der Insel der Totenerinnerung überquerte ich die. Auch hier war vor einem Jahr eine große Baustelle.Dieser Weg entlang des Georgenkanals zur Eisernen Brücke ist noch in Arbeit. Auch an der Brücke selbst wurde noch fleißig hantiert, obwohl sie ab Juni wieder passierbar sein sollte. So kam ich auch hier nur auf den Sandsäcken über den Kanal.Den gewöhnlichen Trompetenbaum habe ich wohl übersehen, nicht aber denWenig später kam ich an einem steinernen Torbogen mit Blick zum Bibelturm (meinem letzten Rätselbild) vorbei.Auch hier entlang des Krägengrabens kann man sich das ganze Jahr an verschiedenartigsten herrlichen Bäumen ergötzen und ebenso an den Spiegelungen auf dem Wörlitzer See.Um diezu erklimmen reichte die Zeit nicht mehr, denn ich wollte auf der Heimfahrt noch schnell in den Schlossgarten Oranienbaum.