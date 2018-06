Sturm oder „Die bezauberte Insel!“ in Wörlitz

Laut Prognose von wetter.com sollte es im Gegensatz zu unseren Mittelgebirgen eigentlich niederschlagsfrei bleiben. Als wir bei 32 °C gegen 18 Uhr in Wörlitz ankamen, sah es aber am Himmel Richtung Nordwesten schon recht bedrohlich aus…!Der Spaziergang im Schatten der Bäume zu Insel Stein war jedoch recht reizvoll. .Vor der Insel Stein warteten schon allerhand Gäste, doch erst nach 19 Uhr durften wir sie betreten. Schnell machte ich noch einen kurzen Rundgang, ehe 19:30 Uhr die Vorstellung begann.Die „bezauberte“ Handlung hätte man auf Wikipedia oderschon zu Hause am Computer nachlesen können.Auf dieser kleinen Fläche waren auch die teils recht spitzfindigen Texte (wohl nicht alles original von Shakespeare) herrlich zu verstehen.Aber leiderNach 75 Minuten,ein. Da er nicht enden wollteBei den begrenzten Plätzen ist es wohl auch nicht möglich sich den Rest des Schauspiels mit der glücklichen Auflösung des Verwirrspieles an den folgenden Terminen (Freitag 15.06., Samstag 16.06., Freitag 22.06. oder Samstag 23.06.2018) anzusehen. Und welche Ironie des Schicksals – bei uns in Sandersdorf, Luftlinie nur wenige Kilometer entfernt - hatte es an diesem Abend (und hat es seitdem) die Erde nur geringfügig benetzt!Auf Wunsch würde ich noch einige Erläuterungen bei den Bildern nachtragen.