Göttingen : Lokhalle |

Stille Nacht war gestern - White Christmas in Concert!

Europas größte Show der Weihnachtsmusik



In einer einzigartigen Live-Show präsentiert das „Royal Christmas Orchestra“ zusammen mit Stars wie Gil Ofarim, Tom Beck, Isabel Edvardsson und vielen weiteren Künstlern die beliebtesten internationalen Weihnachtssongs.



In der dreistündigen Show können sich die Gäste auf Klassiker wie „Hallelujah“, „Do they know it´s Christmas“ und „Last Christmas“ freuen. Das große Finale, bei dem alle Künstler zusammen performen, wird ein absolutes Highlight. „Let it Snow“ in the „Winter Wonderland“ wünscht sich Moderator und Frank Sinatra Interpret Jens Sörensen für die Show.