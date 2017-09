Anzeige

Nachtgedanken von Heinrich Heine

Denk ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht... Oh man, habe eben die Wahlergebnisse unserer kleinen Gemeinde angeschaut. Wie unzufrieden muss man nur sein!? Bin erschüttert! Habe mir auch die Reden der Gewinner und schlechten Verlierer in Berlin angeschaut - von ganz gut, bis echt peinlich... Oh, oh!

