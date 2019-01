Reiserservice der AWO Kreis Kleve zum Montagsfrühstück in Goch

Goch : Seniorentagesstätte Am Markt 15 |

Zum Montagsfrühstück der AWO Goch am 4. Februar in der Seniorentagesstätte Am Markt 15 begrüßen die Ehrenamtler und ihre Gäste Lena Groesdonk vom AWO Kreisverband Kleve.

Frau Groesdonk betreut dort den Bereich „Begleitete Senioren – und Jugendreisen“und hat viele Informationen in ihrem Reisekoffer.



Im Anschluss an das Frühstück präsentiert Frau Groesdonk den Besuchern*innen den neuen Reisekatalog des AWO Kreisverbands und erläutert Ziele und Angebote .



„´Reisen mit Herz` ist alljährlich das Motto der AWO im Kreis Kleve, wenn es um die schönsten Wochen des Jahres geht. So unterschiedlich wie die Menschen sind auch die Wünsche und Vorstellungen an einen schönen, gelungenen Urlaub.Wir bemühen uns, auch Senioren und Seniorinnen mit kleinem Geldbeutel einen schönen Urlaub zu ermöglichen“, betont Bettina Trenckmann, AWO Kreisvorsitzende , in Ihrem Vorwort zum neuen Katalog 2019 dieses Angebot, „ unabhängig davon, ob sie AWO

Mitglied sind oder nicht. Vielfach helfen Kommunen und Ämter, wenn das

Einkommen nicht für einen Urlaub ausreicht. Gerne beraten auch wir Sie

und erledigen für Sie die Antragsformalitäten.“



Beginn des Frühstücks ist um 9.00 Uhr (Einlass ab 8.45 Uhr)und Ende gegen 11.00 Uhr.

Wer am Frühstück teilnehmen möchte, kann das für einen kleinen Kostenbeitrag von p.P. 3,- € -, die Infoveranstaltung ist natürlich kostenlos und für jedermann zugänglich, nicht nur für AWO Mitglieder.

Die Ehrenamtler der AWO freuen sich natürlich über jeden, der durch eine Mitgliedschaft (ab 2,50 € monatlich) oder eine kleine Spende die Arbeit des Sozialverbands AWO unterstützen möchte.

Und wer sich selbst für die ehrenamtliche Tätigkeit interessiert, kann Informationen dazu entweder während der Veranstaltung oder unter Email vorstand_awo_goch@freenet.de erhalten.