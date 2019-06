Neue Termine für die Sozialberatungen der AWO in Goch

Sozialberatungen des AWO Kreisverbandes

für den Juni und Juli.2019 werden am 24.6, 8.7. und 22.7. angeboten.

Beratungen sind kostenlos und für jedermann zugänglich,

in der Seniorentagesstätte Am Markt 15 in GochImfinden wegen der Sommerferienstatt.Diewerden für Erwerbslose, Jugendhilfe und Flüchtlinge angeboten.Vonsteht der Diplom-Sozialpädagoge Andreas Schürings allen Interessenten zur Verfügung. Dieeine Mitgliedschaft in der AWO ist keine Bedingung. Anmeldungen sind nicht notwendig.Telefonische Infos dazu können unter 0177 / 415 91 60 (Andreas Schürings), oder 02821/9741171 eingeholt werden.Weitere Infos auf : https://www.awo-kreiskleve.de/einrichtungen/arbeit...