Nächstes AWO Montagsfrühstück am 6. Mai in der Seniorentagesstätte

Das Frühstück findet von 9.00Uhr bis ca. 11.00 Uhr statt, geöffnet wird um 8.45 Uhr.Als Besucher ist jeder gern gesehen, der in einer netten Runde gemeinsam frühstücken, sich unterhalten und einfach nur ein paar Neuigkeiten austauschen möchte.Zum Frühstück im April hatte Natalie Guntlisbergen als Referentin vom AWO Kreisverband Kleve viele Informationen zu den Tätigkeitsfeldern der AWO im allgemeinen und der AWO Kreis Kleve und auch Goch im besonderen mitgebracht und den Besuchern*innen Wissenswertes über die 100jährige Geschichte der AWO, die in diesem Jahr Jubiläum feiert, präsentiert.Am 6. Mai wird Lothar Dierkes von der AWO Goch mit den Anwesenden über Aktivitäten im 2. Halbjahr diskutieren. Dazu werden Vorschlage und Wünsche aus der Besucherschar sehr gern aufgenommen.Die Veranstaltung ist für jedermann kostenlos, eine Mitgliedschaft in der AWO ist keine Voraussetzung. Für die Teilnahme am Frühstück wird pro Person ein Kostenbeitrag von 3,- € erhoben.Die Ehrenamtler der AWO freuen sich natürlich über jeden, der durch eine Mitgliedschaft (ab 2,50 € monatlich) oder eine kleine Spende die Arbeit des Sozialverbands AWO unterstützen möchte.Und wer sich selbst für die ehrenamtliche Tätigkeit interessiert, kann Informationen dazu entweder während der Veranstaltung oder unter Email vorstand_awo_goch@freenet.de oder mobil 017652409749 erhalten.