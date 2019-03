Montagsfrühstück der AWO Goch im Zeichen des 100jährigen AWO - Jubiläums

Allein das ist schon Grund genug, einmal die Aktivitäten eines der großen Sozialverbände in Deutschland etwas näher zu betrachten.Zum Montagsfrühstück der AWO Goch am 1. April in der Seniorentagesstätte Goch Am Markt 15 wird aus diesem Anlass Natalie Guntlisbergen, zuständig für die Verbandsentwicklung im AWO Kreisverband Kleve, einen Einblick in die vielfältigen Arbeits- und Sozialhilfebereiche des AWO Kreisverbands vermitteln.Das Frauenhaus in Kleve, Kindertagesstätten wie die Einrichtung „Nierspiraten“ in Goch und in vielen anderen Kommunen, Sozialberatungen, offene Jugendarbeit und Betreuung der Ehrenamtler im Kreis Kleve sind nur einige Beispiele dieser zahlreichen und enorm wichtigen sozialen Betätigungsfelder, zu denen Frau Guntlisbergen Interessantes zu berichten haben wird.Und natürlich wird das 100jährige Jubiläum der AWO ebenfalls Bestandteil dieses interessanten Überblicks über die Geschichte des Sozialverbands und seine Aktivitäten vor Ort sein.Die Veranstaltung beginnt um 9.00 Uhr (Einlass ab 8.45 Uhr) mit dem gemeinsamen Frühstück und endet gegen 11.00 Uhr. Wer am Frühstück teilnehmen möchte, kann das für einen kleinen Kostenbeitrag von 3,- € - pro Person tun, die Infoveranstaltung ist natürlich kostenlos und für jedermann zugänglich, nicht nur für AWO Mitglieder. Die Ehrenamtler der AWO freuen sich natürlich über jeden, der durch eine Mitgliedschaft (ab 2,50 € monatlich) oder eine kleine Spende die Arbeit des Sozialverbands AWO unterstützen möchte.Und wer sich selbst für die ehrenamtliche Tätigkeit interessiert, kann Informationen dazu entweder während der Veranstaltung oder unter Email vorstand_awo_goch@freenet.de oder mobil 017652409749 erhalten.