Hurra Hurra der Trump ist wieder da !

Ob man e glaubt oder nicht

Er, der Trump,

KARNEVALSHOCHBURGEN IN NRW - ZIEHT EUCH WARM AN - DER TRUMP GREIFT DEN SICH DEN HOPPEDITZ

- die Karnevalhochburgen Düsseldorf, Goch und Köln in NRW müssen neue Konkurrenz fürchten.In den USA gibt es in einem bekannten Weißen Haus einen noch bekannteren Präsidenten, den vor kurzem ein Virus erwischt hat, das eigentlich gar nicht existiert oder, wenn überhaupt, wie eine kleine Grippe, also eine Grippine, ein Schnupfinchen verursacht.um das Weiße Haus (wohlbemerkt mit scharfem ´ß`, nicht ´s`) wollten dem präsidialen Präsidenten nicht widersprechen und behandelten ihn mit allerlei Wundermitteln aus den geheimen Arzneischränken der weisen Medizinmänner.Und der präsidiale Präsident des stärksten Staates der von einem genialen Genie geführten Nation fühlte sich der genialen Obhutswaltung seiner Medizinmänner geschmeichelt in der Rolle eines süßen Versuchskaninchens. Ein ´Stern`am Himmel der medialen Cloudszene hat sich dazu geäußert :, dass eine bestimmte, von den weisen weißen Medinzmännern vermutete Nebenwirkung auch den präsidialen Präsidenten (p.P.) beflügelte oder sogar überflügelte, eine ungebremste Euphorie im Geiste und auch p.P Körper.stand nun vor seinen mit roten ´Make America Great Again` Baseballkappen geschmückten Anhängern auf einem Rednerpodest und hatte, wie so viele dieser begeisterten Zuseher, - weniger -hörer -, keine Schutzmaske auf. Und die vor Begeisterung völlig hysterischen Fähnchenschwenker standen überwiegend in einem völlig ungefährlichen Abstand von mehreren Zentimetern dicht beieinander und feierten ihr Idol. Und dieses Idol, bestückt mit dem besten und genialsten amerikanischen Teleprompter, blühte förmlich und lief zu Höchstform auf und brach euphorisch in einen Gefühslausbruch und eine Symparhiebekundung aus mit den Worten, er könne jede schöne Frau umarmen und küssen (hierbei wollen wir als begleitender Zuschauer es belassen) und fühle sich jung wie ein 20jähriger, voller Saft und Kraft und werde nun endlich Sleepy joe besiegen.WOW, welch ein p.P.!kam die karnevalistische und genialste Hochburhskamelle des genialsten Präsidenten aller genialen Zeiten -Geworfen, da bin ich mir ganz sicher, mit Händen, die er bestimmt eineWoche zuvor extra noch mit evangelikalem Weihwasser desinfiziert hatte.