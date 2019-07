AMERIKANER LANDEN AUF DER SONNE - nachts, da ist es kälter !

Solange ich mich zurück erinnern kann, erinnere ich mich – wenn es um unsere Umwelt geht – an mahnende Wissenschaftler und Experten auf ökologischem, philosophischem und/oder ökonomischem Terrain, die vor einem ungezügelten Expansionsdrang und dessen explosionsartigen negativen Folgen gewarnt und ebenso auf ein mangelhaftes oder sogar inexistentes, allerdings unbedingt notwendiges Risikomanagement hingewiesen haben.Unisono wurden diese warnenden Stimmen immer wieder mehr oder weniger sachlich angefeindet und mit teilweise allerlei pseudowissenschaftlichem Nonsens zu widerlegen versucht.Nicht immer lagen alle Wissenschaftler und Experten in Ihrer Expertise richtig. Und soweit ich mich erinnere, wurden Ergebnisse und Schlussfolgerungen aus den jeweils zeitgemäßen Untersuchungen und daraus folgenden Expertisen im Laufe der wissenschaftlichen Weiterentwicklung und des immer schneller sich erweiternden Wissens der Menschheit korrigiert, ergänzt, negiert oder bestätigt.Wissenschaftliche Untersuchungen, mit wissenschaftlich anerkannten Methoden durchgeführt, wurden und werden von Jahr zu Jahr genauer – ob in der Medizin, der Raumfahrttechnik, der Biologie oder anderen Fachbereichen.Einige Aussagen oder Erkenntnisse jedoch stehen bis heute als ungeschriebene Gesetze im wissenschaftlich überprüften und bis heute nicht widerlegten Wissensuniversum. So lange, bis das Gegenteil bewiesen wird. Oder es wird anhand neuester Forschungen ihre Richtigkeit bestätigt.Als Beispiel seien hier nur das „und sie dreht sich doch „ und die Relativitätstheorie genannt.Der Erforschung des menschlichen Einflusses auf unseren im Universum sehr einzigartigen (bis das Gegenteil bewiesen wird), sehr zarten und verletzbaren Planeten Erde, auf dem wir mit Sicherheit nur ein „durchlaufender Posten“ sind, quasi als Wimpernschlag seines universitären Lebens, benehmen wir uns, als gäbe es auf diesem zerbrechlichen Lebensacker nur uns und alles im Überfluss. So als ob wir alles an Ressourcen sinnlos verprassen, verbraten, vergiften und zerstören könnten – wie im Schlaraffenland, in dem alles endlos nachwächst und wir uns faul bedienen könnten und um nichts kümmern müssten.Wir beuten unsere Erde aus, ohne Rücksicht auf die ökologischen Folgen. Wir zerstören unsere Wasserhaushalte, die sich zwar wie in einem Perpetuum Mobile immer wieder erneuern oder korrekter nicht verloren gehen, sorgen aber gleichzeitig für ihre nur sehr schwer rückgängig zu machende Vergiftung und Verseuchung durch von uns verschwenderisch eingesetzte Chemikalien oder radioaktive Abfälle, von denen wir wissen, dass sie bis zu einer Million Jahre unseren Planeten atomar verseuchen werden.Wir verbrennen in immer schnellerem Run auf mehr Gewinn spätestens seit Beginn der industriellen Revolution fossile Brennstoffe und sorgen mit deren Emissionen für ein immer weiter aufgeheiztes Klima. Die sich daraus ergebenden Folgen wie Feinstaub und CO2 sind uns egal. Das Abschmelzen der Eismassen sowohl in den Arktisregionen als auch überall auf dem Festland, die Zerstörung der natürlichen CO2 – Speicher wie Moore und Regenwälder trotz des Wissens über mögliche katastrophale Ergebnisse oder zumindest der mit neuester KI - Technik zu errechnenden schwerwiegenden Folgen für unser Ökosystem zu Wasser (Süßwassereintrag in den Salzhaushalt der Ozeane, Zerstörung unserer Nahrungsketten, Vermüllung der Meere, Vergiftung der gesamten Biomasse unseres Planeten mit Mikro- und Nanoplastik), zu Lande (Zusammenbruch der gewaltigen Bergketten durch Verlust des Permafrostes, Anstieg des Meeresspiegels, Zerstörung der Lebensgrundlage der für unsere Art so wichtigen Biodiversität durch immer schnellere Ausrottung immer größerer Tier- und Pflanzenarten, Vergiftung des Ackerbodens mit unkontrolliertem Einarbeiten von Giftstoffen, Auslaugung und Verdichtung der Böden durch intensive Bearbeitung und Monokultur und durch unkontrollierte Abholzung die Erosion der Böden, die dann wiederum, wie in Südamerika, zu Überdüngung der Meere und unkontrolliertem Wachstum von Algen führt. Und durch die Zerstörung der Ozonschicht geschieht folgendes : „Im offenen Ozean, der normalerweise nur eine geringe Trübung aufweist, kann die UV-B-Strahlung bis in eine Tiefe von 20 m vordringen. In Küstennähe ist die Eindringtiefe dagegen wegen des stärkeren Stoffeintrags wesentlich geringer. Besonders gefährdet ist im Meer das empfindliche Phytoplankton, das in aquatischen Ökosystemen die Grundlage der Nahrungskette bildet. Der Lebensraum des Phytoplanktons befindet sich nahe der Wasseroberfläche, wo noch ausreichend sichtbares Licht zur Photosynthese zur Verfügung steht." Und als ob das alles noch nicht reicht, sorgen wir auch noch durch unseren Emmissionswahn für das Kollabieren oder zumindest Verändern der jet streams in der Stratosphäre mit dem Ergebnis, dass Hitzewellen oder Starkregen tage- oder wochenlang nicht weiter transportiert werden und riesiges Unheil anrichten, ganz abgesehen von den aufgrund der Meereserwärmung immer stärker werdenden Stürme wie Hurricane, Tornado, Zyklon und Taifun.Eine Spitze der Perversion unseres Handelns ist die Begrüßung des Abschmelzens der Poleismassen zugunsten logistischer Vorteile (Schifffahrtsrouten) und weiterer Ausbeutung unseres Planeten ohne Rücksicht auf irgendwelche negativen Folgen (Zerstörung des Ökoraums Tiefsee).Wir schaffen es nicht, unsere CO2 - Emissionen zu drosseln und sorgen dafür, dass selbst eine noch viel größere Gefahr durch heraufbeschworen wird – die Freisetzung von unfassbar großen Mengen an Methan, die a) noch unter dem Permafrost gebunden sind, b) um ein Vielfaches schädlicher für das Erdklima sind als CO2. Glaziologen Meteorologen und Geologen forschen alle an den gleichen oder vergleichbaren Phänomen der Veränderungen und stellen unisono fest – je näher sie bei ihren Bohrungen an die Gegenwart kommen, desto intensiver sind die negativen Einflüsse menschlichen Handelns sicht- und messbar. Veränderungen in einer Geschwindigkeit, die außer bei Katastrophenereignissen wie Explosionen von Supervulkanen oder großen Meteoriteneinschlägen in der Natur nicht nachweisbar sind oder sich über wesentlich längere Perioden von hunderttausenden von Jahren erstrecken.Aber auch hier und jetzt nehmen die Diskussionen um die Klimaerwärmung und die Verunglimpfung und unsachliche Bekämpfung all der Wissenschaftler, die sich damit in vielen wissenschaftlichen Einzeldisziplinen auseinander setzen, wieder gehörig Fahrt auf.Seit Jahrzehnten gefestigte Theorien werden pseudowissenschaftlich verworfen, andere verschwörungshafte oder seit Jahren als unwissenschaftlich und manipuliert entlarvte klettern auf den Informations - Leiter sozialer Medien rasant nach oben.Sie verleiten den einen oder anderen Klimaerwärmungsskeptiker dazu, mit nicht nachweisbaren angeblichen Theorien die ca. 95 % der Wissenschaftler, die sich intensiv mit Erderwärmung, ihren Ursachen, Auswirkungen und möglichen Gegenmaßnahmen auf fundierter wissenschaftlicher Basis beschäftigen, als unseriös und spinnerhaft darzustellen. Oder sie manipulieren bewusst aus politischen Gründen mit gefälschten Informationen oder Behauptungen.Schaut man sich diese Szene genauer an und beleuchtet ein wenig die Hintergründe, wird schnelldeutlich, aus welcher Richtung der Wind weht und welche Intentionen damit in Verbindung zu bringen sind.Hier ein erstes Beispiel , aus dem zu ersehen ist, welche Interessensgruppen sich dahinter verbergen: eine Seite mit der Schlagzeile: Forscher warnen: Sonne kühlt bald ab.Die Erde wird sich laut neuester Forschung in den kommenden Jahren deutlich abkühlen und den Klimawandel (also gibt es ihn doch ? ) neutralisieren, oder so ähnlich. Aus dem Impressum ist folgendes zu ersehen :Verantwortlicher Diensteanbieter gemäß § 5 TMG Internationale Nachrichtenagentur Rossiya Segodnya,(Federal State Unitary Enterprise), vertreten durch den Generaldirektor Dmitry Kiselev, Zubovsky Boulevard 4, 119021 Moskau, RusslandWer diese nicht eindeutig nachweisbaren Informationen einer bisher nicht groß in Erscheinung getretenen Wissenschaftlerin unreflektiert in die Welt setzt, hat m.E. ganz klar die Absicht oder sogar den Auftrag, Zwietracht und Zweifel am Klimawandel in die Welt zu setzen und ganz anderen politischen Zielen Tür und Tor zu öffnen. Weitere Infos dazu bei Wikipedia unter Sputnik (Nachrichtenportal). Andere Publikationen geben sich ebenfalls einen wissenschaftlichen Anstrich und verbreiten in pseudowissenschaftlichem Stil ebenso „Wahrheiten" deren Gehalt schnell zu entkräften und als das zu entlarven ist, was sie wirklich sind. Polemische Verdrehungen von Wissenschaftserkenntnissen unter Beimengung willkürlich aus dem Zusammenhang gerissener oder sogar manipulierter angeblicher ForschungsergebnisseEin gutes Beispiel für diese Vorgehensweise zeigt sich bei „EIKE - EUROPÄISCHES INSTITUT FÜR KLIMA UND ENERGIE".„Das Europäische Institut für Klima und Energie e. V. (EIKE e. V.) ist ein Verein, der den wissenschaftlichen Konsens darüber, dass die globale Erwärmung menschengemacht ist, ablehnt. Der Verein sieht seine Aufgabe darin, „Klima- und Energiefakten ideologiefrei darzustellen, Kongresse auszurichten und Veröffentlichungen zur Klimaforschung zu verbreiten“.[4] Entgegen seinem Namen ist EIKE kein wissenschaftliches Institut, sondern ein Verein. Von unabhängigen Stimmen aus Wissenschaft und Presse wird er als Zentrum der politisch aktiven und organisierten Klimaleugnerszene in Deutschland beschrieben. Sein Ziel sei es, den systematischen Angriff auf die Befunde der Klimawissenschaft zu betreiben.EIKE ist unter anderem durch das Committee for a Constructive Tomorrow mit dem Anti-Klima-Lobbyismus in den USA verbunden. EIKE täuscht Wissenschaftlichkeit vor, verbreitet gezielt Desinformationen und versucht, Einfluss auf Parteien zu nehmen. Die verantwortlichen Personen sind und waren nicht in der Klimaforschung tätig. Der Verein veröffentlicht keine Publikationen in wissenschaftlichen Fachzeitschriften. Einige Publikationen von Vereinsmitgliedern erschienen inRaubjournalen, werden jedoch auf der Website als peer-reviewed (also durch wissenschaftliche Qualitätssicherung geprüft) beworben. Eine Offenlegung der Finanzierung des Vereins oder der Einkünfte der Mitglieder findet nicht statt.EIKE prägt inzwischen die Klimapolitik der Alternative für Deutschland (AfD). Dieser Artikel entlarvt die Betreiber von EIKE als „gut vernetzt, es bestehen unter anderem enge Verbindungen zu bedeutenden US – Klimawandelleugnern........, benennt auf seiner website Mitglieder eines ´Fachbeirats`. ´Führende Wissenschaftler` würden ´entscheidend` dazu beitragen...." Weiterhin ist aus dem Beitrag ganz klar zu entnehmen, dass es sich bei den ´Führenden Wissenschaftlern` in der überwiegenden Zahl um fachfremde Wissenschaftler handelt und von Vereinsmitgliedern verfassten wissenschaftlichen Arbeiten von externen Wissenschaftlern geprüft seien. Bei einigen dieser Arbeiten konnte aber nachgewiesen werden, dass sie ´durch unwissenschaftliche Raubjournale publiziert wurden` und viele ´nicht den allerniedrigsten wissenschftlichen Standards` genügten.Es lohnt sich, diesen Artikel zu studieren und sich mit einer langen Literatur- und Einzelnachweisliste weiter in die Materie vorzuarbeiten.Im weiteren Verlauf der Diskussionen und dem Leugnen des Klimawandels stolpert man immer wieder über Themen oder Begriffe wie z.B. dem Stefan – Boltzmann – Gesetz, an denen sich so mancher Autor hoch arbeitet, um den Klimawandel und die Theorien der sie vertretenden Koryphäen zu negieren, ins Lächerliche zu ziehen und deren Verfasser bloß zu stellen.Wer aber im Angesicht der tatsächlich auftretenden oben geschilderten Phänomene seine ´Gegenargumentation` auf derart singuläre und tönerne Füße stellt, stellt sich eigentlich nicht nur selbst ein Bein, sondern schon eher – wie oben im Zusammenhang mit ´Eike` angedeutet, selbst bloß. Und wenn zusätzlich die politische Richtung deutlich wird, aus der diese Kanonade abgefeuert wird, sollte auch dem letzten Zweifler klar werden, welchen populistischen und eindeutig von Lobbyisten gesteuerten Versuchen er ausgesetzt ist.Warum erinnern diese Versuche, mit der Giftspritze der Fakes der Realität den Garaus zu besorgen, so sehr an Beelzebub ? Will er selbst einen Teufel austreiben, den er selbst an die Wand gespritzt hat ? Oder läuft er selbst mittlerweile blondgelockt und mit Narzissen geschmückt über die Landstriche, die er schon vergiftet hat ?Gottseidank gibt es sie noch, die Wehrhaften, die sich nicht ins teuflische Bockshorn jagen lassen.