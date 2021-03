APRIL APRIL KANN MACHEN WAS ER WILL

So war es früher nicht.Da machte der April in seinem Monat,was er will.Mal ließ er´s regnen, mal gab´s Sonnenschein.Auch Sturm war stets dabei ganz plötzlichund dann wieder Stille.Und war er wütend und ganz böse,dann gab´s auch mal ein laut Getöseund gleich danach war weiß die Erdewie eines Schäfers Lämmerherde.Die Kapriolen des Wetters, wie sie sich uns seit vielen Jahren zeigen,weisen eindeutig auf einen Wandel des Klimas hin.Der April , so wie er sich schon seit vielen Jahren verhält, spielt er seinen Nachbarn immer wieder einen Streich und lässt die Menschheit ob des ständigen Kleiderwechsels schier verzweifeln.Die Einen sagen, das Phänomen des Karussellwetters sei normal im zeitlichen Wetterablauf, die Anderen sagen, das sei dem menschengemachten Klimawandel geschuldet.Schauen wir auf den linearen Verlauf, der Erderwärmungskurve, lässt sich ganz deutlich ein steter Anstieg der Erderwärmung nachweisen – in einer nicht dem natürlichen Ablauf entsprechenden Geschwindigkeit. Und das seit der Industriellen Revolution.Den „Einen“ müsste eigentlich die Tatsache, dass Frosteinbrüche immer häufiger Blütenstände und damit Ansätze von zum Beispiel Fruchtständen komplett vernichten, eine Warnung sein, ihre Meinung zu überdenken und den wissenschaftlichen Erkenntnissen anzupassen. Also zu revidieren.Leider hat der April es bis heute noch nicht geschafft, auch Blasen zum Platzen zu bringen.Aber was nicht ist, kann ja noch werden.Genießen wir, die wir uns von diesen oder ähnlichen Blasen der Ignoranz oder der Verschwörung fern halten, einfach weiter die Schönheiten der Natur, die sich noch nicht haben vertreiben lassen, und arbeiten weiter daran, diese und Millionen anderer für unsere Natur wichtigen Arten zu erhalten und so unsere Lebensgrundlage zu sichern.