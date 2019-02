Noch Restkartenkontingent für den Gocher Seniorenkarneval

Öffnungszeiten der KulTOURbühne im Rathaus Markt 2, 47574 Goch :Montag und Dienstag von 8.30 Uhr bis 16.00 Uhr, Donnerstag von 8.30 Uhr bis 18 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.30 Uhr bis 12 Uhr. Tel.: 0 28 23 / 320 - 202Der Seniorenkarneval findet am 17.2.2019 im Gocher Kastell statt. Beginn 14.11 Uhr, Einlass ca. ab 13.15 Uhr. Der Eintritt kostet pro Person 10,- €. Ende des Kartenverkaufs am Donnerstag, 14.2.2019, 12.00 Uhr.Neben ganz viel Karnevalsspaß, vorbereitet und durchgeführt von den Karnevalskomitees vom Kolping Karneval Komitee 1885 Goch und 1. GGK Rot – Weiß, gibt es für das leibliche Wohl, um das sich in diesem Jahr das Hotel am Kastell kümmert, eine Tasse Kaffee oder Tee und ein Stück Kuchen.Ein Highlight der Karnevalssitzung wird natürlich wieder der Besuch des Gocher Prinzenpaares sein.