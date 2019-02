KARNEVALS - ROSEN – MONTAGSFRÜHSTÜCK DER AWO GOCH AM 4.MÄRZ

Ein dreifaches Helau auf den Gocher Karneval, auf die Seniorentagesstätte und auf die Senioren*innen und alle Besucher dieser AWO – Veranstaltung gilt es, an diesem Montag lauthals und von viel Gesang begleitet anzustimmen.Nachdem zum Februar – Frühstück Lena Groesdonk und Kerstin Olaneta vom AWO Kreisverband Kleve den neuen Reisekatalog 2019 der AWO Kreis Kleve im Reisekoffer dabei, die Reisen vorgestellt und den Besuchern Appetit auf eine wohlfeile und betreute Seniorenreise aus dem großen Angebot des AWO – Reisekataloges gemacht hatten, gibt es nun im März nach und neben dem bekannt reichhaltigen Ehrenamtlerfrühstück der AWO - Truppe in Goch noch eine stimmungsvolle Rosenmontags – Karnevalsrunde zu genießen. Nachdem dem leiblichen Wohl ordentlich eingeheizt wurde, darf gesungen und gelacht werden. Denn nicht nur Karnevalsmusik, nein, auch schwungvolle Büttenreden und vieles mehr werden die zahlreichen Gesichts- und die über 400 Lachmuskeln in Schwung halten. Schließlich gibt es nur einmal im Jahr einen Rosenmontag. Und Aschermittwoch und Karnevalsende ist ja nun auch nicht mehr weit entfernt.Also heißt die Devise futtern, feiern fröhlich sein an diesem Morgen des 4. März 2019.Der Beginn des Frühstücks ist um 9.00 Uhr (Einlass ab 8.45 Uhr)und Ende gegen 11.00 Uhr. Wer am Frühstück teilnehmen möchte, kann das für einen kleinen Kostenbeitrag von 3,- € - pro Person, die Infoveranstaltung ist natürlich kostenlos und für jedermann zugänglich, nicht nur für AWO Mitglieder. Die Ehrenamtler der AWO freuen sich natürlich über jeden, der durch eine Mitgliedschaft (ab 2,50 € monatlich) oder eine kleine Spende die Arbeit des Sozialverbands AWO unterstützen möchte.Und wer sich selbst für die ehrenamtliche Tätigkeit interessiert, kann Informationen dazu entweder während der Veranstaltung oder unter Email vorstand_awo_goch@freenet.de oder mobil 017652409749 erhalten.