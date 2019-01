AWO Freitagsspiele im Karnevalsfieber

Mit an Bord wird natürlich wieder wie zum ersten Montagsfrühstück der AWO Goch das Gocher Prinzenpaar des KCC 1994 Goch e.V. mit einer kleinen Abordnung sein und für einen besonderen Höhepunkt dieses Nachmittags sorgen.Wie immer beginnt die Veranstaltung in den Räumen der Trägergemeinschaft Seniorentagesstätte Am Markt 15 um 14.30 Uhr mit einer gemütlichen Kaffeerunde bei Gebäck und Teilchen und ein wenig Plaudern und Schnacken. Und dann ja normalerweise legt die Runde dann los mit Karten- und Brettspiel oder wozu man gerade Lust verspürt. Aber an diesem Freitag im Angesicht der Narretei – wer weiß, was sich da so alles entwickeln, wer in die Bütt steigen oder auch nur ein paar Witzeleien vom Stapel lassen wird.Spaß an der Freud ist angesagt unter dem diesjährigen Motto : Narren, Jahrmarkt, Gaukelei - ganz Goch mit Herz dabei.Teilnehmen an dieser Veranstaltung kann jeder, der gern in geselliger Runde ein paar frohe Stunden verbringen möchte. Mitgliedschaft in der AWO ist keine Bedingung, und die Veranstaltung ist natürlich kostenfrei.Natürlich freuen sich die Ehrenamtler der AWO über jeden, der durch eine Mitgliedschaft (ab 2,50 € im Monat) oder eine kleine Spende die Arbeit des Sozialverbands unterstützen möchten