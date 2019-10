Fluido - Ihre Gesundheitspraxis - Die nächste Generation

„Das waren drei harte Jahre,“ erläutert die 22jährige. „Die Ausbildung hatte es in sich und war mit einem Haufen Lernen verbunden. Obendrein arbeitete ich in der hiesigen Therme als Übungsleiterin. Und zum guten Schluss half ich meinen Eltern selbstverständlich gern in deren Praxis. Ganz besonders möchte ich mich bei meinem Mitschüler Peter bedanken, der stets bereit war, alle Knochen, Muskeln und inneren Organe noch zum hundertsten Mal mit mir durchzugehen.“Kaum das Examen in der Tasche, bleibt Lea natürlich nicht untätig. Ab Anfang Oktober 2019 nimmt sie an einer Ausbildung zur Lymphtherapeutin teil, um ihre Eltern demnächst optimal unterstützen zu können. Danach steigt sie offiziell in die Praxis mit ein.Neben der kostenpflichtigen ayurvedischen Schmerztherapie, funktionellen Orthonomie und Integration und Microkinesitherapie bietet die Praxis in der Scharzfelder Str. 84 in Bad Lauterberg im Harz einige Therapieformen an, die per ärztlicher Verordnung abgerechnet werden können. Dazu gehören Krankengymnastik, Massage, Lymphdrainage, PNF, manuelle Therapie, Fango, Heißluft, Heiße Rolle, Kälteanwendungen undKiefergelenksmobilisationFluido – Ihre GesundheitspraxisScharzfelder Str. 8432431 Bad Lauterberg im HarzTel.: 05524 / 999 8696www.praxis-peters.de