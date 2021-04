Parteitag dieBasis 10. - 11. April 2021 in Hannover

Am Samstag den 10. April 2021 in aller Frühe um fünf Uhr morgens machte sich eine Gruppe voll engagierter Neupolitiker*innen auf den Weg nach Hannover zum außerordentlichen Parteitag der Basisdemokratischen Partei Deutschland des Landesverbandes Niedersachsen.Im Star Event Center Hannover sollte der Parteitag abgehalten werden. Das Ordnerteam sorgte für einen reibungslosen Ablauf, sodass sämtliche Hygieneauflagen problemlos umgesetzt werden konnten.Diana Osterhage, die Bundesvorsitzende der Partei dieBasis, eröffnete den Parteitag mit einer flammenden Rede. Danach wurde über die Tagesordnung abgestimmt, da ein neuer Landesvorstand gewählt werden sollte.Melanie Lorenz, Schatzmeisterin des Landesverbandes Niedersachsen, und Andreas Pflugmacher aus dem Vorstand des Kreisverbandes Goslar, übernahmen die Wahlleitung. Nach den üblichen Regularien konnten die Satzungsänderungen vorgetragen und verabschiedet werden.Des Weiteren sollten Posten im Vorstand neu besetzt werden, da einige Personen des Vorstandes beim Bundesparteitag in den Bundesvorstand gewählt worden waren. Nach Vorstellung der Bewerber und Bewerberinnen wurden folgende Posten neu besetzt:Markus Bönig bewarb sich für das Amt des Pressesprechers. Der Unternehmer konnte mit seiner Vorstellung punkten und wurde gewählt.Schriftführer wurde Ewald Köhler. Der ehemalige Fallschirmspringer berichtete von seiner Sprachbegeisterung und erklärte, er wolle sich schnellstens in die Materie einarbeiten.Wie nicht anders zu erwarten wurde Doris Rohloff zur Schwarmbeauftragten gewählt. Seit Beginn an hatte sie stets ein offenes Ohr für die Angelegenheiten der Mitglieder gehabt.Etwas aufwändiger gestaltete sich die Besetzung der Doppelspitze, da viele Bewerber*innen ein großes Erfahrungspotenzial mitbrachten und dieses auch gekonnt vorstellten. Schlussendlich entschied sich „der Schwarm“ für den Biotechnologen und Familienvater Sebastian Kosellek und den IT-Fachmann Benjamin Dieckmann. Beide nahmen die Wahl an und erklärten, sie seien dabei, wenn es darum ginge, Lösungen zu finden, Strukturen zu schaffen und dieBasis voranzubringen.Zum Stellvertreter der Doppelspitze wurde Christian Frey aus der jungenBasis gewählt..Gegen 19 Uhr wurde die Versammlung beendet werden.Auch am Sonntag, den 11. April 2021, stimmte Diana Osterhage die etwa zweihundert Teilnehmer*innen auf die bevorstehende Arbeit ein.„Heute wählen wir die Menschen, die unsere Sache nach außen tragen werden. Diese Menschen werden uns im Bundestag vertreten. Sie sind unser Sprachrohr. Der Schwarm, also das Volk, spricht durch sie. Das ist echte Basisdemokratie!“Nachdem die Versammlungsleitung, die Schriftführerin und die Wahlleitung gewählt worden waren, fanden sich zwanzig Wahlhelfer*innen ein. Die Vorbereitungen waren also getroffen, die Voraussetzungen erfüllt.Alle Listenplätze von eins bis sieben wurden nun einzeln gewählt. Los ging es mit den Bewerber*innen für den ersten Listenplatz. Zwölf Bewerber*innen stellten sich vor. Dies nahm mehrere Stunden in Anspruch, denn alle Bewerber*innen hatten ein zeitlich unbegrenztes Rederecht.Nach etwa drei Stunden konnte mit der Wahl begonnen werden. Der suspendierte Polizeibeamte Michael Fritsch, der für den Glauben an die Freiheit seine Karriere aufs Spiel setzt und mit viel Lebenserfahrung punkten konnte, versprach, sich gegen Korruption und Machtmissbrauch einzusetzen. Auch Christoph Bedürftig konnte klar überzeugen. Humorvoll und gekonnt nahm er das Publikum mit auf eine Reise durch die Abgründe der Politik und versprach: „Wir, dieBasis, wir sind die Mücke im Schlafzimmer der anderen Politiker.“Während Michael Fritsch auf den ersten Listenplatz gewählt wurde, konnte Christoph Bedürftig den zweiten Platz für sich in Anspruch nehmen.Auf den dritten Platz wurde der Kinderarzt und Familientherapeut Michael Schlicksbier-Hepp gewählt, der die Freiheit aller Bürger*innen verteidigen möchte. Auf Platz vier wurde Michael Tressat gewählt, dem das Wohl aller Kinder besonders am Herzen liegt. Andrea Henning, die erste Frau im Reigen der Bewerber*innen, schaffte es auf Platz fünf und vertritt die Ansicht, dass jeder erst einmal selbst erleben solle, was er von anderen fordere. Die Heilpraktikerin Marita Draheim erreichte Platz sechs und der Diplompädagoge und IT-Fachmann Thomas Biege Platz sieben.All diese Menschen stammen aus der Mitte der Gesellschaft. Keiner ist Berufspolitiker. Alle haben Lebenserfahrung und wissen, wie es ist, wenn man sich für eine Sache ins Zeug legen und für seine Ziele kämpfen muss.Margaretha Main, die erste Vorsitzende des Kreisverbandes Göttingen, hatte sich für den fünfzehnten Listenplatz beworben und konnte mit ihrer Rede viele Teilnehmer überzeugen. So wurde sie problemlos gewählt und wird uns im Bundestag vertreten, sollte die Partei bei der Bundestagswahl genug Unterstützer finden.Um Punkt Mitternacht wurde die Versammlung geschlossen. Obwohl alle Wähler und Gewählten nach dieser Marathon-Sitzung unglaublich erschöpft waren, machte sich doch Frohsinn breit, da man dem Ziel an diesen zwei Tagen auf ganzer Linie ein großes Stück nähergekommen war.